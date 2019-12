Podría ser un homenaje a Rocky Balboa. O quizás un mensaje para avisar que está preparado para enfrentar el impeachment que se impulsa en el Congreso de Estados Unidos contra él.

El caso es que Donald Trump volvió a llamar la atención de las redes sociales con una particular imagen. Photoshop mediante, en la foto se puede a ver al presidente del país del norte con los atuendos y el físico de un boxeador.

Por supuesto, la imagen no tardó en generar reacciones varias y contrarespuestas con memes.

Trump needs serious help. #TrumpNeedsHelp pic.twitter.com/tXqO9sAGtz