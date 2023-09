Pese a que siempre fue un hombre medido en sus declaraciones, la frase de Lionel Messi en contra del PSG retumbó fuerte y dio la vuelta al mundo, después de reconocer que había sido el único argentino en no ser reconocido por su club después de ganar el Mundial de Qatar.

“Siempre digo que las cosas pasan por algo. No estuve bien en PSG, pero ahí me tocó ser campeón del mundo. Es cierto también que fui el único jugador que no tuvo reconocimiento en su club. Se dio así”, indicó el actual jugador del Inter Miami, en una entrevista con Migue Granados. Allí se pudo ver que no le gustó nada y que aún guarda un poco de rencor al club francés, donde no tuvo un buen pasar.

A propósito de esto, el dueño del PSG, Nasser Al-Khelaïfi salió a defenderse de las declaraciones del argentino y puso una excusa insólita: “Lo felicitamos en el entrenamiento”, dijo a la cadena RMC Sports.