El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, brindó declaraciones públicas durante su participación en la conferencia del Instituo Milken en Los Ángeles, Estados Unidos. Allí, fue consultado sobre la posibilidad de que la poderosa entidad que preside destine un fondo de compensación a las familias de los trabajadores que murieron durante la construcción de estados en el país organizador del Mundial.

Su respuesta fue sorprendente: "Cuando le das trabajo a alguien, incluso en condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo. No es caridad. No haces caridad. No le das algo a alguien y le dices: 'Quédate donde estás'. Te doy algo y me siento bien".

El mandamás del fútbol mundial se refirió a la condición de migrantes de quienes trabajaron en la construcción de los estadios: "Estados Unidos, por ejemplo, es un país de inmigración. Mis padres también emigraron de Italia a Suiza. No tan lejos, pero aún así".

El suizo destacó que "gracias a la FIFA, gracias al fútbol, hemos podido abordar la situación de 1,5 millones de personas" y que "poder cambiar las condiciones de esas personas es algo que nos enorgullece tambien". ¿Cuáles son los cambios que enumeró Infantino? La eliminación del sistema Kafala -al que definió como "un sistema de esclavitud moderna"-, el establecimiento de salarios mínimos y el beneficio de poder cambiar de trabajo.

Cabe recordar que el sitio inglés The Guardian reportó que alrededor de 6.500 personas fallecieron en las obras de infraestructura que se llevaron adelante en Qatar para el Mundial. El país qatarí negó esas cifras, al igual que Infantino, quien dijo que la FIFA está investigando el tema con entidades externas y se refirió a los muertos en la construcción de los estadios: "Tres personas murieron. Es mucho, pero no son 6.000. 6.000 personas pueden haber muerto en otros trabajos. La FIFA no es la policía del mundo ni es responsable de todo lo que pasa".