El entrenador de Instituto de Córdoba, Pedro Troglio, dialogó con La Oral Deportiva en Radio Rivadavia AM 630 y aseguró que quería revancha en Argentina después de lo que fue su salida de San Lorenzo en 2022.

Esta etapa en Córdoba significó la vuelta de Troglio al fútbol argentino tras su infructuoso paso por San Lorenzo en 2022. Sobre ello, el entrenador afirmó: “A ver, como le digo yo a mi esposa, le digo, bueno, a ver, uno aparte de San Lorenzo dirigió doce años en otros lugares, en Argentina. Pero la última etapa esa de San Lorenzo me dejó triste porque me tuve que ir rápido. Es decir, en tres meses ya desaparecí, la idea mía era poder quedarme pero bueno, ahora tengo fe de que esto arrancó bien y que pueda durar, ¿no?”.

“Quería dirigir en el fútbol argentino. Yo soy el que más sabe que perdemos más que ganamos, es decir, somos más perdedores que ganadores. La verdad es que me encanta dirigir, me encanta el día a día, me encanta estar y me encanta el fútbol argentino y aparte, ¿viste qué sé yo? Nuestras costumbres, la vida. Por ejemplo, yo te cuento algo que es cómico, yo iba a asados en Honduras y a las diez y media de la noche ya no íbamos a descansar. Ayer me invitaron a un asado, era a la una de la mañana y yo me quería ir a dormir. Porque, claro, hoy me tenía que levantar a las seis para ir a entrenar y todavía no estaba hecho el correo” agregó.

Sobre este presente en Instituto, Troglió reflexionó: “Hay una cosa que yo siempre digo, que es clara: uno necesita, aparte de una idea, tener los jugadores que acepten y tengan la voluntad de hacerlo. Que compren lo que vos le ofreces. A mí con mi misma idea me ha ido bien y me ha ido mal, pero no es que te va siempre bien. Lo que pasa es que a veces, qué digo, encontrás un grupo de jugadores que lo ejecutan, que todos lo hacen, y te pasa lo que me pasó en estas tres fechas de Instituto, estás rápidamente viendo lo que uno quiere ver”.

“Después hay otros lugares que a veces los jugadores no lo sienten o son menos lo que lo sienten y eso te dificulta. Pero bueno, la verdad que he encontrado un grupo bárbaros, estamos muy bien, ojalá que esto dure. La verdad que sí, tuve en cuenta un poco el plantel, tuve un poco la tranquilidad que me podían otorgar la ciudad y el club. Y bueno, estamos en una época en que el fútbol argentino, los equipos que en una época tampoco, o les faltaban cosas, hoy Instituto tiene todo” concluyó.