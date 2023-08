En el encuentro central de la Zona 2 de la primera fecha del Torneo del Interior A por la Copa Zurich, Jockey Club Córdoba piso fuerte como visitante al derrotar por 26-25 a Duendes, el último campeón, en Las Delicias. El conjunto cordobés tuvo una significativa recuperación (al término del primer tiempo perdía 6-13), y logró revertir la historia con un try a dos minutos del epílogo de Ignacio Palomeque.

En otro de los encuentros con desenlace atrapante, también por la Zona 2, Marista RC se llevó un gran triunfo de su visita a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 37-34. Por su parte, Jockey Club de Rosario también festejó lejos de casa, en Yerba Buena, al aventajar al duro Tucumán Rugby por 24-20.

Por la Zona 1, en Jardín Espinosa, Córdoba Athletic estrenó su título de campeón cordobés con el triunfo ante San Martín de Villa María (37-25). Siguiendo con la Zona 1, en Santa Fe, Urú Curé superó por la mínima diferencia a Santa Fe Rugby por 27-26, y Universitario de Córdoba alcanzó un valioso éxito (29-24) frente a Old Lions, el monarca del NOA.

También hubo actividad en el segundo cuadro del Torneo del Interior, con la realización de la Reválida del grupo B. En estos duelos decisivos, en Mar del Plata, La Tablada goleó a Universitario por 66-10, en el partido con mayor diferencia de puntos de toda la fecha. A su vez, Taraguy Rugby Club cayó ante Universitario de Rosario por 15-28, mientras que CRAI dejó en el camino a Los Tordos (éxito por 22-10). El próximo fin de semana se desarrollará la jornada inaugural de la etapa regular del certamen.

Los ganadores de esta Reválida se clasificaron para el cuadro del TDI B, y las zonas quedaron de la siguiente manera:

Zona 3

Tala Rugby Club

Huirapuca

Natación y Gimnasia

La Tablada

Zona 4

Mar del Plata

Jockey Club (Salta)

Sociedad Sportiva (BB)

Bigornia Rugby / Tucumán Lawn Tennis

Zona 5

Old Resian

Club Banco Mendoza (CPBM)

Sporting (Mar del Plata)

CRAI

Zona 6

Liceo Rugby Club

Teqüe Rugby Club

Aranduroga

Universitario (Rosario)

SÍNTESIS DE DUENDES vs JOCKEY DE CÓRDOBA

Duendes (25): 1. Francisco Angaroni, 2. Bernardo Lis, 3. Federico Bautista, 4. Federico Ciancio, 5. Nicolás Sánchez, 6. Ignacio Gandini, 7. Giuliano Bufarini, 8. Román Pretz, 9. Pedro Imhoff, 10. Valentino Dicapua, 11. Martin Pellegrino, 12. Guido Chesini, 13. Felipe Roldan, 14. Marcos Simioni, 15. Juan Manuel Rapuzzi (C). Cambios: PT: 32m, Federico Rodríguez por Federico Bautista. ST: 50m, Alejo Pardini por Francisco Angaroni; 57m, Matías Landi por Nicolás Sánchez y Joaquín Brogliatti por Felipe Roldan; 71m, Lucio Anconetani por Lautaro Ramírez. Entrenadores: Hernán Pavani y Maximiliano Nannini.

Jockey Club de Córdoba (26): 1. Agustín Peralta, 2. Leandro Nassif, 3. Octavio Filippa, 4. Santiago Toya, 5. Lautaro Ramírez, 6. Augusto Cugnini, 7. Lázaro Cugat, 8. Francisco Toya (C), 9. Nicolás Viola, 10. Pedro Yapur, 11. Matías Fisher, 12. Julio Deheza, 13. Gonzalo Masín, 14. Lucas Busdrago, 15. Felipe Mallía. Cambios: ST: 50m, Patricio Molina por Lautaro Ramírez, 54m, Marcelo Blanco por Nicolás Viola, 59m, Santiago Cugnini por Matías Fisher, 62m Santiago Merlini por Augusto Cugnini, 71m Genaro Merola por Agustín Peralta, Ignacio Palomeque por Leandro Nassif y Octavio Barbatti por Octavio Filippa, 75m Julián Viola por Gonzalo Masín. Entrenadores: Santiago Fernández, Rodrigo Blasco y Carlos Boiron.

Primer tiempo: 5m, penal convertido por Valentino Dicapua (D); 10m, penal convertido por Felipe Mallía (JC); 24m, penal convertido por Valentino Dicapua (D); 32m, try de Marcos Simioni convertido por Valentino Dicapua (D); 40m, penal convertido por Felipe Mallía (JC). Resultado parcial: Duendes 13 vs Jockey Club Córdoba 6.

Segundo tiempo: 43m try de Nicolás Viola (JC); 53m, penal convertido por Felipe Mallía (JC); 59m, try de Bernardo Lis (D); 69m, try-penal (JC); 75m, try de Bernardo Lis convertido por Valentino Dicapua (D), y 78m, try de Ignacio Palomeque (JC). Incidencias: 22m, amonestado Francisco Toya (JC), y 28m, Giuliano Bufarini (D).

Resultado final: Duendes 25 vs Jockey Club Córdoba 26.

Árbitro: Pablo De Luca (Buenos Aires).

Cancha: Duendes RC.

TODOS LOS RESULTADOS

El repaso de todos los resultados del estreno del Torneo del Interior 2023 es:

CAE (Paraná) 28 vs. CURNE 18 (Zona 1)

Córdoba Athletic 37 vs. San Martín (Villa María) 25 (Zona 1)

Los Tarcos 14 vs. Universitario (Tucumán) 38 (Zona 1)

Santa Fe RC 26 vs. Urú Curé 27 (Zona 1)

Old Lions 24 vs. Universitario de Córdoba 29 (Zona 2)

Gimnasia y Esgrima de Rosario 34 vs. Marista RC 37 (Zona 2)

Tucumán Rugby 20 vs. Jockey Club (Rosario) 24 (Zona 2)

Duendes RC 25 vs. Jockey Club (Córdoba) 26 (Zona 2)

Estos son los encuentros por la Reválida del Torneo del Interior B:

CRAI 22 vs. Los Tordos 10

Universitario (Mar del Plata) 10 vs. La Tablada 66

Taraguy Rugby Club 15 vs. Universitario (Rosario) 28

Domingo 27 de agosto

Bigornia Club (Chubut) vs. Tucumán Lawn Tennis, a las 18:00hs (Joaquín Lista Castro)

PRÓXIMA FECHA

Los partidos de la 2ª fecha del Torneo del Interior A, a disputarse el sábado 2 de septiembre son:

Zona 1 CURNE vs Urú Curé, a las 14:30hs

Zona 1 Universitario (Tucumán) vs Santa Fe RC, a las 16:00hs

Zona 1 San Martín (Villa María) vs Los Tarcos RC, a las 16:00hs

Zona 1 CAE (Paraná) vs Córdoba Athletic, a las 16:00hs

Zona 2 Universitario de Córdoba vs Jockey Club Córdoba, a las 16:00hs

Zona 2 Jockey Club (Rosario) vs Duendes RC, a las 16:00hs

Zona 2 Marista RC vs Tucumán Rugby, a las 16:00hs

Zona 2 Old Lions RC vs GER, a las 16:00hs