Jorge Almirón, el entrenador argentino del Elche, admitió esta tarde que "no esperaba este arranque" en la Liga española de fútbol, en donde el equipo de la región de Alicante asoma a tres puntos del líder, cuando se llevan disputadas siete fechas.

"La verdad, no esperábamos este arranque. Pero sabemos que el equipo todavía se va a armando, de a poco", dijo el técnico bonaerense, de 49 años.



Con dos partidos pendientes (uno de ellos ante el Barcelona de Lionel Messi), el conjunto ilicitano es la principal sorpresa de lo jugado en el certamen español: reúne 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y una derrota.



Nutrido de una legión de jugadores argentinos (llegaron seis refuerzos), Elche va "encontrando su potencial" y pretende "acomodarse a la categoría", tras el ascenso alcanzado, en un play off de Promoción ante el Girona.



En este mercado de pases arribaron, entre otros, el arquero Diego Rodríguez (Defensa y Justicia), el lateral Juan Sánchez Miño (Independiente), los mediocampistas Iván Marcone (Boca Juniors) y el cordobés ex Belgrano Emiliano Rigoni (Zenit San Petersburgo), más los atacantes Guido Carrillo (Alavés) y Lucas Boyé (Reading). Todos estos jugadores fueron acercados por el empresario Christian Bragarnik, quien posee el paquete mayoritario de las acciones del club.



"Cuando arrancamos el ciclo teníamos once jugadores profesionales y muchos chicos del club. La llegada de los muchachos argentinos, que saben responder a las presiones, nos está dando una buena fisonomía", sostuvo el exDT de Lanús, Independiente y San Lorenzo, entre otras entidades.



En su primera experiencia en el continente europeo, Almirón reconoció que la Liga "es muy difícil; cada partido es una aventura diferente", manifestó.



"Nos enfrentamos con equipos de mucho poderío económico y, a la larga, los grandes harán pesar esa diferencia de jerarquía", indicó el técnico, en declaraciones a Radio La Red (AM 910).



Jugadas las primeras fechas del certamen, equipos no acostumbrados a las ubicaciones de vanguardia como Getafe, Granada, Cádiz, Osasuna o el mismo Elche, ocupan puestos de privilegio, en un contexto inaudito.



"Por presupuesto, Elche estará en la pelea por evitar los puestos de abajo. Ese es nuestro desafío", expresó Almirón, desalentando la posibilidad de que su equipo intente pujar por el acceso a una Copa continental.



Almirón reveló que su colega, Jorge 'Coqui' Raffo (quien estuvo a cargo en las divisiones inferiores de Boca Juniors hace algunos años), está "armando las divisiones menores" del Elche, con el propósito de "sentar las bases para que el club pueda recurrir a la cantera".



Por último, el técnico bonaerense remarcó que "jugar sin público" en la Liga española "favorecerá las pretensiones de los equipos más modestos, que se van a animar a jugarle de igual a igual, en muchos casos", remarcó.