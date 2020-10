Martín Liberman utilizó el último lunes su micrófono radial para contar los detalles de la salida del aire del programa Debate Final que conducía y que de un día para el otro dejó de salir al aire para ya no volver en el marco de la nueva programación deportiva que acaparó la señal ESPN.

“Nosotros nos fuimos del aire el 9 de marzo y nunca más volvimos, nunca más nos dejaron decir ni hola, por eso los que ahora tienen casi todo tampoco son carmelitas descalzas, ninguno”, expresó el periodista en La Oral Deportiva, programa que conduce en Radio Rivadavia.

En este sentido, agregó: “Pese a que muchos de los responsables de esa señal son personas muy respetadas en el mundo, unos genios, tomaron el control y no nos dejaron decir ni chau. Nos sacaron de la pantalla como ratas, desaparecimos”, sentenció.

Nada personal

En el desarrollo del hilo que llevaba adelante y que tenía como foco el nuevo rumbo de los derechos del fútbol argentino. “No tengo nada que ver con las empresas, no hablo por interés. De hecho, estoy más enojado que alegre por alguna situación personal y no por no estar en ESPN porque nadie tiene la obligación de contratar a nadie y yo tampoco tengo por que trabajar donde no me gusta trabajar”, puntualizó.

Luego añadió: “Me refiero a forma en la que ocurrieron las cosas… Hoy (por el lunes pasado) terminaron de comerse a Fox robándole (sic) tambien la cuenta de Twitter, ¿no? Pero bueno, están en todo su derecho y el que compra puede hacer lo que quiere”, consideró.

Así, aseguró, “si hay una cosa que no tengo en este momento es ganas de defender a ESPN pero a mí me parece poco feliz que la AFA haya actuado como lo hizo en medio de la pandemia frente a una empresa que cumplió sus obligaciones durante estos siete meses, al igual que lo hizo TNT Sports”, dijo

“Este medio de inseguros”

Liberman consideró injusto que la AFA rompiera una vez más de manera unilateral el contrato que tenía vigente con ESPN y Fox Sports para unirse a Turner aunque apuntó: “Creo que las cosas así no se hacen pero acá nadie es muy amigable ni muy bueno. Venían a ver el estudio porque ya habían comprado y ni nos saludaban”.

El conductor, afectado por el derrotero de los hechos, consideró: “No son gente fácil, pero yo no disfruto de la desgracia ajena sino de la victoria propia. No le temo a nada ni a nadie, solo a temas de salud, pero no le temo a los demás. Yo soy feliz con lo mio, creo que hago bien lo que yo sé hacer y que otros hacen mejor cosas que yo no sé hacer”.

Finalmente, un recado: “De modo que hay lugar para todos en este medio de inseguros hay muchos que están persiguiéndose todo el tiempo. Cada uno tiene un rasgo que lo destaca: el relator, el que comenta, el que conduce, hay exjugadores que estudiaron, otros que no, y yo celebro que así sea, que cada uno tenga un espacio”.

Vía Toda Pasión