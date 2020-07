El defensor de Talleres Juan Cruz Komar reconoció que estaría dispuesto a evaluar un ofrecimiento de sumarse a River porque no está "tan identificado" con Boca.

"Yo no tengo ninguna obligación con los clubes en los que he jugado. Evaluaría una oferta de River porque no estoy tan identificado con Boca. Obviamente tengo lazos afectivos porque es el club que me ha formado y he estado muy cómodo pero tampoco eso te obliga de por vida a nada. Y menos en mi caso, como el de muchos otros, que no es que tengo cientos de partidos o que he ganado títulos con Boca", sostuvo el marcador central de 23 años en diálogo con TNT Sports.