N´Golo Kanté tomó la decisión no continuar con los entrenamientos de Chelsea por miedo a contagiarse de coronavirus.

El mediocampista se había presentado el martes, pero ayer ya no formó parte de los trabajos y le comunicó su decisión a Frank Lampard.



El director técnico del equipo londinense y sus dirigentes aceptaron la postura del futbolista francés. La intención es no presionarlo para que regrese a las prácticas con el resto de sus compañeros, aunque seguirá con los ejercicios de manera particular y bajo la supervisión del club.