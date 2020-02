Rosario Central no homenajerá al astro

Mario Alberto Kempes se refirió a la decisión de Rosario Central de no homenajear a Diego Armando Maradona cuando Gimnasia visite al Canalla por la próxima fecha de la Superliga.

El ídolo de Central, que además fue compañero del astro en el Mundial '82, sostuvo: "Va a haber división de opiniones. Algunos van a silbar y otros van a aplaudir despacito. Su paso por Newell´s puede afectar mucho, pero es un partido contra Gimnasia. Si Central gana no va a pasar nada y si pierde tampoco porque es fútbol".

El ex Instituto, en diálogo con TyCSports, además remarcó: "Diego ha hecho mucho por Argentina, ha sido el número uno y todavía es ídolo de muchos. No creo que lo vayan a recibir de mala manera. A lo mejor no es tan efusiva como fue en otros estadios por el pasado de haber jugado en la vereda de enfrente pero a Diego se lo respeta más por la camiseta Argentina que por lo otro".

"La gente le está devolviendo a Diego todo lo que hizo por el fútbol argentino. Es el Diego de la gente, que todos quieren ver. Si el equipo anda bien o no, seguramente él no va a tener la culpa", concluyó.