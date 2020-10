La goleada frente al Villareal en el debut de la Liga de España ha ayudado a descomprimir la situación de crisis permanente en el Barcelona. Las declaraciones de Messi también han generado un ambiente de relativa tranquilidad.

Ronald Koeman se refirió a los principales temas, en la previa del encuentro frente al Celta: "Esperamos un partido difícil. En los últimos años el Barça no ha ganado, el campo es complicado. El Celta tiene muy buenos jugadores técnicamente. Hay que estar bien para ganarles".

También se explayó sobre las declaraciones del capitán, Lionel Messi: "No sé si tras las declaraciones de Messi tendré una vida tranquila, no creo. Siempre hay algo. Pero siempre es positivo que el capitán pida unidad. Ojalá que estemos más tranquilos que lo que hemos estado últimamente. Creo que hay que buscar el mejor equipo para él, donde él pueda brillar y dar el máximo rendimiento. Y buscar fórmulas en los entrenamientos porque él vive de ganar, hasta en las sesiones. Para que esté feliz no hay otro remedio que ganar partidos"

Por último, el técnico alemán habló de la flamante incorporación, el lateral izquierdo Sergiño Dest, proveniente del Ajax de Holanda: "Está haciendo la revisión médica y todavía hay que firmar los contratos. Hasta que no estén firmados, no opinaré, pero es joven, y hay que cambiar cosas aquí. Debe competir con otros laterales. Pero es bueno porque a pesar de edad ha jugado la Champions y estoy segurísimo que cuando firme será muy útil para el Barça. Hablé con él sobre el equipo nacional, la decisión fue suya de jugar con América y no con Holanda".