Nick Kyrgios pasa el periodo de cuarentena en su domicilio de Canberra, su ciudad natal, es consciente de las dificultades de muchas personas por la crisis que se vive por culpa del COVID-19 y se ha mostrado dispuesto a ayudar a quien lo necesite.

Es por ello que ha utilizado sus redes sociales para animar a que quienes tienen problemas de trabajo y alimentación le contacten, ya que se presta a llevarles lo que pueda.

"Si alguien no tiene trabajo y no tiene para comer, por favor, que no se vaya a dormir con el estómago vacío. Que no os dé vergüenza enviarme un mensaje privado", afirma Kyrgios en su Instagram, donde ha recopilado decenas de miles de 'me gusta'.