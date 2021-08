La agenda de TV del sábado, donde se destaca la visita de Talleres a Banfield

Mientras los Juegos Olímpicos van acabándose, el resto del deporte recupera protagonismo en las pantallas. Por ejemplo, reaparece el fútbol en Europa, donde hoy se pondrá en marcha la liga francesa, con el que puede ser el último partido de Paris Saint-Germain antes de la posible llegada de Lionel Messi. PSG visitará a Troyes.

En el fútbol local habrá cuatro partidos, Los Albiazules buscarán una victoria en el sur de Buenos aires, los dos grandes River, actuará en Mendoza ante Godoy Cruz y San Lorenzo se presentará en Santa Fe frente a Unión. Por último Huracán y Lanús completan el programa de este sábado

Luego de la madrugada de Copa Bledisloe (Nueva Zelanda superó a Australia por 33-25), habrá rugby internacional, con el último capítulo de la serie Sudáfrica vs. British & Irish Lions, y nacional, con dos partidos del Top 12 de la URBA: Hindú vs. Belgrano y Newman vs. Regatas Bella Vista.

Además, el turf vibrará con los grandes premios 1000 Guineas y 2000 Guineas, y habrá golf de PGA Tour y tenis de ATP Tour en Estados Unidos.

La televisación del sábado 7

FÚTBOL

Torneo 2021

13.30 Banfield vs. Talleres. TNT Sports

15.45 Unión vs. San Lorenzo. Fox Sports Premium

18 Huracán vs. Lanús. TNT Sports

20.15 Godoy Cruz vs. River. Fox Sports Premium

Ligue 1

11.50 Olympique Lyonnais vs. Brest. ESPN 2

16 Troyes vs. Paris Saint-Germain. ESPN

Copa de Alemania

15.45 Wehen Weisbaden vs. Borussia Dortmund. DirecTV Sports

Además

17 Betis vs. Roma, amistoso internacional. DirecTV Sports 2

RUGBY

Top 12

13.30 Hindú vs. Belgrano. ESPN Extra

15.30 Newman vs. Regatas Bella Vista. ESPN Extra

Además

12.50 Sudáfrica vs. British & Irish Lions. Test match. ESPN 2

GOLF

13 El St. Jude Invitational. La tercera ronda. ESPN 3

TENIS

20 El ATP 500 de Washington. Kei Nishikori vs. Mackenzie McDonald e Jannik Sinner vs. Jenson Brooksby, las semifinales. ESPN Extra

TURF

17 Las 1000 Guineas y las 2000 Guineas. Desde el Hipódromo de San Isidro. TV Pública