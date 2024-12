La autosuperación es la palabra que identifica a Juan Matías Díaz

Hace 28 años ingresó al Instituto donde se dictaban clases de Ketsugo Karate Do (a cargo de Eduardo Novak) un joven de 17 años (sordo) quien hizo entender que quería aprender el deporte.

Nadie en el dojo sabia lengua de señas, pero confiaban en una de las metodologías de enseñanza que era por imitación y la amplitud de tratar de comunicarse por gestos cotidianos y hasta por escrito con papel y birome. Así fue como Juan Matías Díaz fue transitando su práctica inicial.

Poco a poco fueron conociendo su historia: nació oyente pero al caerse de la cama y pasar por un estado febril intenso quedó sordo.

De familia humilde a los 12 años debió salir a trabajar como vendedor ambulante en los ómnibus interurbanos vendiendo golosinas.

Salía a las 7 de la mañana, se subía a un colectivo y daba vueltas por la ciudad hasta las 19, vendiendo alfajores y golosinas. De allí y con la recaudación del día, se iba derecho a entrenar junto a su maestro, Eduardo Novak.

Al presenciar un primer torneo de Karate le solicitó comprar un trofeo a su entrenador para mostrarlo a su familia y amigos. Eduardo Novak le expresó que no se vendían, que había que ganarlos participando. Desde allí buscó entrenar para sumarse a la competencia.

Al principio Juan era un poco “reactivo y rebelde” pero poco a poco fue descubriendo la disciplina y a valorar las actitudes correctas que acompañan esta práctica. Tuvo experiencias positivas y varias donde no ganaba en la competencia. Pero siempre buscando mejorar para la próxima oportunidad. Todos comentaban cómo se entendían y se comunicaban sin saber lengua de señas y con solo unos pocos gestos o escritos.

De todas formas escribiendo en alguna oportunidad expresó: “Tuve una familia un poco complicada, viví en una casa humilde. Mi papá me mandaba a vender a temprana edad. Primero en las terminales y después en los colectivos. Pero una de las cosas que me hizo mejor fue no perderme, siempre tener paciencia y apostar por un futuro mejor”.

“Imaginate que en la calle un montón de chicos te incitan a la droga y el alcohol. Está mal y siempre dije ‘no es lo que quiero para mí, lo que busco’. Cuando conocí el karate y a Eduardo (Novak), me convencí que era mi estilo de vida. Salí de ese peligro de entrar en cosas que no van con mi forma de ver el mundo”.

En el año 2008 por estar en contacto con la Confederación Argentina de Deportes para Sordos fue invitado a participar en el Preolímpico en Taipei, China. Este evento se organizaba para “probar “ la organización de la Sordolimpiada 2009. En dicho evento Juan obtiene la MEDALLA DE ORO. Eso le adjudica la participación en el 2009 bajo cargo del país organizador (China). En ese evento queda en la 4a. posición.

En 2012 es invitado al Mundial de Artes Marciales para sordos en Isla Margarita, Venezuela pero debía afrontar sus gastos. Gracias a una nota que le realiza el corresponsal del Diario Clarín en Córdoba (Lucas Cruzado), al día siguiente llovieron escritos x mail de varios países y de provincias argentinas para apoyar la participación de Juan en el evento. Aquí también quedó 4°.

Al regresar, la Agencia Córdoba Deportes propone contratar a Juan como empleado para que no tenga que vender más en los ómnibus y pueda dedicarse a entrenar. Al mismo tiempo permitir que trabaje dictando clases de Karate a personas sordas e hipoacúsicas en principio y luego se abrió a más personas con discapacidad y oyentes o convencionales.

En 2013 logra su máximo título al obtener Medalla de Plata en las Sordolimpiadas de Sofía, Bulgaria donde con una nadadora de River Plate (bronce) son los dos únicos medallistas argentinos del evento.



En 2016 viaja a Samsun Turquía al Mundial de Artes Marciales para Sordos donde queda Medalla de Bronce. En esta oportunidad al llegar al aeropuerto se encuentra en medio de un tiroteo entre la policía y manifestantes locales teniendo que trasladarse rápidamente a los vehículos que esperaban deportistas.



En 2017 nuevamente en Samsun Turquía se realizó la Sordolimpiada donde obtiene la 5a. posición.

En 2022, la Sordolimpiada se realizó en Caxias do Sul Brasil, quedando 7°.

En 2024 participa en los 6° Juegos Panamericanos en Canoas, Brasil y obtiene el 3° puesto. Tuvo apoyo de la Agencia Córdoba Deportes pero igualmente viajó en ómnibus y debió dormir en un club en un colchón en el piso.



Fue premiado como Mérito Deportivo en los Cóndor de la ACD y con el Cuna de Campeones del Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba.

Ahora entrena para retirarse de las competencias en Noviembre 2025 en las Sordolimpiadas de Tokyo, Japón.

Juan dicta clases y es muy detallista, ha generado buenos practicantes. Ellos con discapacidad y sus familias lo siguen y respetan mucho, valoran que siempre busca superarse.

Su familia lo acompaña mucho. Su pareja Josefina y su hijo Lorenzo, su hija Guadalupe (de otra pareja anterior) y su madre.

Menos Guadalupe y su mamá todos practicaron un tiempo karate y el deseo de Juan es que puedan acercarse nuevamente al deporte.

La autosuperación es el proceso de crecimiento y desarrollo personal que implica superarse a uno mismo . Se trata de afrontar adversidades, mejorar habilidades y atravesar situaciones de manera adecuada.

La autosuperación de Juan Díaz tiene mucho que ver también por el constante apoyo de su familia y de quien le enseñó el deporte: Eduardo Novak.