Adrien Fourmaux junto a su copiloto, Alexandre Coria, salvaron sus vidas de milagro luego de que el Ford Puma chocara contra la montaña y saliera del camino luego de dar varios tumbos.

“De repente me descuidé de los riesgos que hay en cada curva... ¡y frené demasiado tarde! Yo estaba relajado en el coche. Pasas de un sueño de hacer el Montecarlo, mi rally favorito en un equipo oficial, a una salida muy decepcionante, la frustración es monstruosa. No sumamos puntos, ni para nosotros ni para el equipo. Debemos, avanzar evacuar esta falla y asegurarnos de que no vuelva a ocurrir”.

Declaró el piloto francés.