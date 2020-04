La escaladora estadounidense Brooke Raboutou, tras la cancelación de la mayoría de las competiciones, la joven de 18 años se grabó a sí misma subiéndose por los muebles de cocina y las paredes de su casa para no perder forma.

Desde muy chica, Raboutou fue protagonista de videos de escalada que se convirtieron en virales y lograron millones de visitas. "Me gusta buscar desafíos, eso me mantiene motivada", decía. Ella no puede imaginarse un día sin esto. "Lo necesito", agrega.