El tenista Dominic Thiem y el futbolista Paulo Dybala armaron LaChamplay, un torneo de FIFA 20 con estrellas del deporte, entre las que estaban Sergio Agüero y James Rodriguez, que justo se enfrentaron en el primer cruce. El objetivo era para juntar fondos y donarlos a la Cruz Roja.

El colombiano sorprendió al elegir al Liverpool, mientras que el Kun seleccionó al Manchester City. El primer partido terminó 1-1 y debieron jugar el Gol de Oro, donde James marcó a los ocho minutos y pasó de ronda.

LA CALENTURA DEL KUN

Sin embargo, lo más destacado fue la calentura del Kun por perder: "No sé para qué juego... Me agarra una moto, loco, con este juego. No se puede jugar así". Tras perder el partido, Agüero tiró el jostick al suelo y se desconectó.

"No sé para que llaman y llaman si no se puede ver nada. Estuve todo el partido pensando en esto", tiró al final.