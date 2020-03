Los organizadores de la Fórmula 1, máxima competencia de automovilismo a nivel mundial, lanzaron un campeonato de eSports por streaming en el que los pilotos del circuito y algunas estrellas invitadas competirán en los trazados virtuales donde se debían disputar las carreras suspendidas por la pandemia de coronavirus.

