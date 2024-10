Concretamente, el presidente de Talleres denunció irregularidades en la organización del Comité que iba a confirmar la reelección de Tapia. Y finalmente desde la IGJ fallaron a su favor para postergar dicha reunión. Así se dio a conocer en el mediodía de martes y la noticia sacude al fútbol argentino, sobre todo por los temas que iban a tratar los dirigentes.

El comunicado de la IGJ

" El Inspector General de Justicia resolvió declarar la irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria para el día 17 de octubre ", dice el comunicado oficial en su inicio. Y no solo queda suspendida la elección, sino que tampoco se tratará la anulación de los descensos como estaba previsto.

De esta manera, ahora habrá que ver cuál es la postura de AFA al respecto, y si bien la Asamblea podría realizarse en otra fecha, por el momento no se confirmarán los cambios en el próximo torneo. Además, el segundo mandato de Tapia estará en stand by, y aunque no tiene oposición, el tema genera bastante incertidumbre entre los dirigentes.