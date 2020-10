Los Angeles Lakers y Miami Heat cerraron la serie final de la NBA 2020 y LeBron James se quedó con un nuevo anillo .

Las Finales NBA 2020 nunca tuvieron mayor suspenso, ya que los dirigidos por Erik Spoelstra se impusieron en el quinto juego dando la sorpresa y arruinándole la fiesta a los de California, pero en el último partido Los Lakers fueron contundentes.

“And I want my damn respect too.”@KingJames on winning the 2019-20 Finals MVP. #NBAFinals pic.twitter.com/tsin7CdEqh