Más allá de las dudas por algunos nombres en el equipo inicial, el entrenador albiceleste dijo que la selección no cambiará su estilo. Afirmó que la fase de grupos es "muy difícil y muy traicionera" y que ninguna selección marcó la diferencia salvo España ante Costa Rica. Y valoró a Brasil: "Estoy contento de que Brasil pase. Si no es Argentina prefiero que gane un sudamericano".

En la conferencia de prensa previa al partido contra Polonia, el DT del seleccionado argentino ratificó que el equipo mantendrá el estilo en el partido definitorio del Grupo C ante Polonia. "Empezaremos el partido de la manera que venimos jugando y durante el transcurso del partido veremos qué decisiones tenemos que tomar", arrancó.

De todos modos, Scaloni no confirmó el once inicial y dijo que lo decidirá mañana, el mismo día del partido. La principal especulación es que Enzo Fernández podría colarse entre los titulares. "Tiene posibilidades de jugar como tienen los demás. Ha entrado bien y es una opción. Puede ser incluso más importante entrando de afuera, como el otro día. Todavía no lo decidimos", esquivó el DT.

Sobre el rival, Scaloni consideró que "Polonia no solo tiene jugadores que juegan bien de arriba, también tiene futbolistas rápidos y técnicos" y aseguró que "va a haber que tomar recaudos sobre ellos".

"Polonia tiene una buena idea de juego. Al enfrentar a Argentina casi siempre ha pasado que el rival que jugó el partido anterior cuando juega contra nosotros juega de otra manera. Más allá de que los jugadores puedan ser los mismos creemos que van a adaptarse a nuestro juego. Sin que eso signifique que no nos ataquen", aseveró el nacido en Pujato.

Consultado por el peligro que encarna el delantero polaco Robert Lewandowski, Scaloni opinó que "es un gran jugador, es un privilegio y un placer poder verlo de cerca como cualquier aficionado del futbol" y evitó las comparaciones con Messi: "Hay que disfrutarlo, tan bueno que es. No necesitamos compararlo con los demás".

La dificultad de la fase de grupos

Para Scaloni, lo que está pasando en la fase de grupos, muy cerrada y con muchos resultados que no se esperaban, no es sorpresa: "Pasó lo que todos creíamos: selecciones que a priori no eran muy conocidas han dado buenos niveles, dieron el golpe. La fase de grupos es muy difícil, muy traicionera. El nivel de juego es extraño y todavía no se ha visto a una selección que sea superior a las demás".

Rescató el nivel de España ante Costa Rica pero puntualizó que luego a ese mismo equipo le costó mucho en el segundo tiempo ante Alemania.

Contento por Brasil

Brasil es una de las tres selecciones que ganó sus dos primeros partidos y sacó pasaporte a octavos. "Soy sudamericano y yo estoy contento de que Brasil pase. El que piensa lo contrario está equivocado. Soy el primer fan del fútbol sudamericano, tengo grandes amigos en Brasil", se despachó Scaloni.

Pero no se quedó ahí y fue un poco más allá: "Si no está Argentina prefiero que gane un sudamericano. Están haciendo un buen trabajo, ganaron los dos partidos y los felicito".