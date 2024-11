Llega a Córdoba el mega evento e-Sports del año: La gran final provincial

El sábado 7 de diciembre, el Centro de Convenciones del Complejo Ferial Córdoba será el epicentro de una jornada única dedicada a los e-Sports, un evento que reunirá a los mejores jugadores y a miles de fanáticos de los videojuegos en una experiencia de entretenimiento gaming sin precedentes.

El evento organizado por la Agencia Córdoba Deportes, que se desarrollará de 11 a 19 horas, es una de las citas más destacadas en el calendario de eventos de la provincia, con una variada oferta de competencias, actividades interactivas y una completa propuesta para toda la familia.

El primer encuentro del año se realizó en Río Cuarto y el segundo en Villa María donde se vivieron jornadas competitivas destinadas a toda la familia.

Esta edición final contará con competencias presenciales de algunos de los videojuegos más populares del momento, como FIFA, Free Fire, League of Legends, Valorant, Minecraft, Gran Turismo 7, y Just Dance, entre otros. Además, se llevará a cabo un torneo exclusivo de League of Legends Femenino, destacando el crecimiento de la participación femenina en el ámbito competitivo de los videojuegos.

Más allá de las búsquedas por el título 2024, el evento ofrecerá una variada programación que incluirá espacios dedicados al K-Pop y un concurso de Cosplay, en el que los participantes podrán demostrar su creatividad y talento al recrear a sus personajes favoritos. Asimismo, se instalarán stands temáticos y habrá exposiciones de empresas de videojuegos locales, brindando la oportunidad de conocer las últimas tendencias tecnológicas del sector.

Los asistentes también podrán disfrutar de experiencias interactivas, como realidad virtual y una zona de juegos clásicos, que incluirá arcade, fútbol tenis y metegol. Como complemento, el evento contará con una variada oferta gastronómica, con food trucks que ofrecerán opciones para todos los gustos y edades.

Este evento se presenta como una excelente oportunidad para que los cordobeses y visitantes se sumen a la comunidad gamer y disfruten de una jornada de competencia y entretenimiento, con entrada libre y gratuita. Además, el programa tendrá, al igual que en todas las ediciones, un enfoque en la promoción del uso responsable de los videojuegos, con charlas especializadas que abordarán temas como la importancia de la actividad física, la nutrición y cómo equilibrar el tiempo de juego con otras actividades cotidianas.

Inscripciones abiertas

Para quienes deseen participar en las competencias, las inscripciones están abiertas hasta el 6 de diciembre a través de la web e-Sports Córdoba.

Con esta gran final, Córdoba se posiciona como referente en el ámbito de los e-Sports, un sector en continuo crecimiento y que atrae a miles de fanáticos tanto a nivel local como internacional. Este evento busca no solo consolidar a la provincia como un centro de excelencia en deportes electrónicos, sino también fomentar el intercambio cultural y el desarrollo del talento local.