El presidente de Lanús, Nicolás Russo, se mostró en desacuerdo con la posición de River Plate de no jugar su partido con Atlético Tucumán por la pandemia de coronavirus, al afirmar que "las actitudes individualistas no llevan a nada".

El dirigente confirmó que Lanús "va a jugar" su partido del lunes ante Argentinos Juniors por la primera fecha de la Copa de la Superliga, en virtud de la autorización emitida por el Ministerio de Salud.

"El partido de Lanús se va a jugar. A las 19.00 y sin público tal cual lo piden las disposiciones. Todo el mundo opina y no todos entendemos del tema. Tenemos que aceptar lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación que para eso tienen un equipo de primer nivel. Se ha dicho que juguemos sin público, con muchas precauciones. Las actitudes individualistas no llevan a nada. Hay cosas que ocurrieron ayer que no me gustaron, pero quedarán para mí. Son cosas que no suman y van más allá del fútbol. Generan malestar en la gente, que ya está mal, y si nos metemos en cosas que no corresponden, estamos equivocados", expresó en diálogo con Sportia. "Con D'Onofrio no tengo buena relación y me voy a guardar la opinión sobre lo que pienso que quiso River", agregó.

Debido a la pandemia de coronavirus, River decidió el viernes el cierre del club hasta nuevo aviso y un día después licenció a su plantel profesional "por tiempo indeterminado". (Télam)