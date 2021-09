La carta enviada por los clubes de Córdoba a la Liga Cordobesa de Fútbol en repudio al Presidente de Talleres, Andrés Fassi.

Córdoba, 9 de septiembre de 2021

Sr. Alejandro Fernández Presidente Liga Cordobesa de Fútbol

PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Los representantes de los clubes afiliados a la Liga Cordobesa de Fútbol ante el Comité Ejecutivo, expresamos nuestro más enérgico repudio a las expresiones vertidas por el presidente del Club Atlético Talleres a un medio radial de la ciudad de Córdoba. Unas pocas palabras bastaron al Sr. Fassi para faltarle el respeto a la totalidad de la dirigencia del fútbol cordobés, discriminando, despreciando y estigmatizando a muchísimas personas que en silencio, gran sacrificio y sin percibir emolumento alguno, trabajaron, trabajan y trabajarán para sostener y hacer crecer la actividad deportiva que más queremos.

Con total desconocimiento, soberbia e ignorancia, el Sr. Fassi insinúa groseramente que en los clubes que dirigimos no se hacen obras. Tal vez su larga residencia en el exterior y las esporádicas visitas que realiza a nuestro país le hayan impedido tomar nota del tal vez lento, pero constante crecimiento de la infraestructura de nuestras instituciones. Nos insulta el Sr. Fassi cuando nos acusa de “vivos que momentáneamente están en la estructura de las instituciones para usufructo propio”. No ganamos dinero por nuestra actividad dirigencial ¿Puede el Sr. Fassi decir lo mismo? No aceptaremos de ninguna manera que nos trate de ladrones. Es falaz e irresponsable el Sr. Fassi cuando dice que “hace 30 años que no se pinta una pared de un club”, pero podría entenderse de alguien que no ha pisado una cancha de un club cordobés por décadas.

Por ello invitamos al Sr. Presidente del Club Atlético Talleres, adelantándonos a la convocatoria que anunció en el programa radial mencionado, a que se reúna con los dirigentes del futbol cordobés para que seamos nosotros quienes le expliquemos como se trabaja en los clubes de barrio. Le recordamos al Sr. Fassi que el Club Atlético Talleres utiliza para sus partidos profesionales un estadio que mantienen todos los cordobeses, los clubes de la Liga, los de ligas del interior provincial, jugadores que nunca pisarán ese césped, los jubilados y los trabajadores de nuestra provincia y por el que paga un alquiler irrisorio… cuando lo paga.

También le hacemos ver que su estadio de barrio Jardín no está habilitado para la disputa de partidos de la Liga y por tal motivo tiene que utilizar estadios de clubes “que hace 30 años no pintan una pared”. No anunciamos obras millonarias, pero cada ladrillo que se pone, cada vestuario arreglado, cada tribuna levantada con esfuerzo y sacrificio (y con los recursos que el Sr. Fassi pretende negarle al fútbol que dice amar) se festejan como un campeonato.

Deseamos fervientemente que su apretada agenda le permita, en su próxima visita a Córdoba, mantener un diálogo entre dirigentes para poder explicarle y mostrarle las obras que hacemos –sin estridencias– en nuestros clubes.

REPRESENTANTES FIRMANTES: Carlos García (Club Atlético Almirante Brown) Pablo Juárez (Club Atlético A.M.S.U.R.R.B.A.C.) Ángel Fernández (Club Atlético Argentino Peñarol) Guillermo Kraisman (Club Atlético Avellaneda) Daniel Giordano (Club Atlético Barrio Parque) Pablo Renella (Club Deportivo Atalaya) Marcelo Carranza (Club Atlético Belgrano) José Farías (Club Atlético Escuela Presidente Roca) Roberto Iglesias (Club Atlético General Paz Juniors) Franco Núñez (Club Atlético Huracán) José Giardina (Club Atlético Libertad) Marcelo Lemos (Club Atlético Racing) Gabriel Juri (Club Atlético San Lorenzo) Carlos Russo (Club Universitario) Santos Turza (Instituto Atlético Central Córdoba) Marcelo Miranda (Primera División B) Guillermo Franco (Primera División B) Cristian Rodríguez (Primera División B) Mariano Viola (Primera División B)