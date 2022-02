El rosarino Federico Coria enfrentará este lunes al uruguayo Pablo Cuevas, mientras que Facundo Bagnis y Francisco Cerúndolo protagonizarán un "duelo" de tenistas argentinos, en los partidos salientes que propone la primera jornada del Argentina Open.



La programación completa para hoy del certamen que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, sobre superficie de polvo de ladrillo y con premios por 686,700 dólares, es la siguiente:



- CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS -



. A las 13.30:



Benoit Paire (Francia) vs. Dusan Lajovic (Serbia).



. A continuación:



Hugo Dellien (Bolivia) vs. Fernando Verdasco (España).



. No antes de las 18.30:



Francisco Cerúndolo (Argentina) vs. Facundo Bagnis (Argentina).



. No antes de las 20:



Federico Coria (Argentina) vs. Pablo Cuevas (Uruguay).



- CANCHA 2 -



. A las 13.30:



Pablo Andújar (España) y Pedro Martínez (España) vs. Roberto Carballes Baena (España) y Jaume Munar (España).



. A continuación:



Laslo Djere (Serbia) vs. Miomir Kecmanovic (Serbia).



. A continuación:



Orlando Luz (Brasil) y Thiago Monteiro (Brasil) vs. Fabio Fognini (Italia) y Horacio Zeballos (Argentina).

Télam