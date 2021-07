Los tantos argentinos se concretaron con tries de Pablo Matera y Jerónimo De la Fuente , mientras que el apertura tucumano Nicolás Sánchez aportó dos penales y dos conversiones.



Los puntos de Gales fueron obtenidos con los tries de Will Rowlands y el ingresado Tom Willians, mientras que Callum Sheedy aportó dos penales y Jarrod Evans dos conversiones.

En el primer tiempo resultó expulsado el fullback de Los Pumas, Juan Cruz Mallía, el cordobés tackleó de forma peligrosa a Kieran Hardy y previamente fue amonestado Nahuel Tetaz Chaparro.



El seleccionado dirigido por Mario Ledesma jugó su segundo amistoso consecutivo en esta ventana de julio, después de vencer a Rumania 24-17 el sábado pasado en Bucarest.