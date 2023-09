Existieron otros enfrentamientos en el historial Argentina-Chile, en los que nuestro país se presentó un segundo combinado y en esa nómina se produjo el único triunfo de Los Cóndores (25-24), que se dio en 2021. La nómina completa, desde 1936 a la actualidad, entre la Argentina y Chile es la siguiente:

Han transcurrido 87 años para vivir otro suceso memorable: el próximo sábado dos selecciones sudamericanas se medirán por primera vez en una Copa del Mundo. Los mismos protagonistas del primer intercambio deportivo en el continente, volverán a ser artífices de un nuevo acontecimiento. Argentina y Chile estarán frente a frente en el Mundial de Francia, y el relato histórico especifica que en 1934 llegó una carta a la Unión de Rugby del Río de La Plata (actual Unión Argentina de Rugby) desde Chile, proponiendo organizar un partido de rugby entre ambas naciones, en ocasión por los festejos de los 400 años de la fundación de la ciudad de Valparaíso.

El intercambio de misivas duró dos años y, luego de llegar a un acuerdo, el 15 de septiembre de 1936 partió en avión desde nuestro país el primer grupo de jugadores del seleccionado nacional, en lo que significó la primera salida al exterior.

El resto de la delegación viajó tres días más tarde (el viernes 18 de septiembre), para disputar tres encuentros. El staff estuvo compuesto por Edmundo Stanfield, Luis Cilley y Carlos Huntley Robertson, Arturo Rodríguez Jurado fue el capitán en esa primera gira de la historia de Los Pumas, y el equipo argentino cosechó tres victorias. Los dos test-matches con Los Cóndores fueron en Valparaíso, y el conjunto argentino se impuso por 29-0 y 31-3; la otra actuación fue el éxito (66-0) frente a Prince of Wales Country Club.

De aquel primer capítulo de este vínculo entre ambos países se disputaron un total de 36 test-matches, y otros partidos más con formaciones alternativas de nuestro país. Pero más allá de la descripción del pasado, es muy valioso el presente. Y eso es algo que remarcó Felipe Contepomi, actual entrenador asistente del combinado argentino: “Que estén Chile, Uruguay y la Argentina en un Mundial, la cita más importante del rugby, es buenísimo.

También lo que está pasando en la región con las franquicias, y con todo el desarrollo que se está produciendo. Me parece que es muy bueno y, para nosotros, es un partido muy importante. No hay margen de error, y lo tomamos con la seriedad que se merece», expresó Contepomi que, casualmente, tuvo su bautismo en Los Pumas hace 25 años (1998) frente a Los Cóndores.

Sobre la pulseada con los chilenos, Contepomi manifestó: “Confiamos en lo que planificamos previo al Mundial, y eso no cambia según los resultados. Nosotros damos el equipo al final; hoy tenemos el día más cargado de entrenamiento y tenemos a todo el equipo disponible para ser seleccionados. Lo llamamos un día de competición y la idea es, justamente, que compitan. Después, tratar de ver y poner el mejor equipo disponible, de acuerdo a las variantes y a la planificación que tengamos. Pero estamos en un Mundial y no da mucho para experimentar. Hay que jugar con lo que mejor que uno considera para ese partido», dijo.

Además, el integrante del staff se expresó sobre la evaluación de la progresión del equipo desde la caída en el debut ante Inglaterra: «Se va partido a partido, pero todos intentamos ir mejorando en nuestro juego. Poner mucho hincapié en el rendimiento. Contra Samoa fue mejor el volumen de juego y la intención, la posesión, el territorio y demás, pero no pudimos concretar las situaciones que creamos. Y en eso hay que ser más eficientes, pero también hay que ver el lado positivo, que se creó más juego y estamos en camino hacia donde queremos en cuanto a nuestro sistema, a nuestro volumen de juego. Después, la defensa fue muy buena. En el partido ante Samoa, se dominó hasta el minuto 72 que nos meten el try, no había un peligro muy grande, pasa que no habíamos creado ese colchón, esa diferencia numérica respecto al volumen de juego que habíamos creado. Eso hay que mejorarlo y seguimos trabajando sobre eso, y sobre cada faceta del juego. Las formaciones fijas fueron buenas, hay que volver a repetirlo, a ser consistentes y volver a tener cien por ciento de las formaciones fijas. Y no sólo obtener, sin obtenerlas de la manera que uno quiere para poder generar el juego que uno quiere»

Matías Moroni también hizo referencia al compromiso del equipo por evolucionar: “Después de Inglaterra dijimos que teníamos tres finales, y este partido será la segunda de esas finales. Eso no va a cambiar de acuerdo al rival. Si perdemos, matemáticamente seguiremos con chances, pero podemos volvernos a la Argentina. Entonces, tenemos que ganar y preocuparnos mucho más por nosotros que por el rival”, expresó el centro.

20/09/1936 Chile 0 vs Los Pumas 29, en Valparaíso

27/09/1936 Chile 3 vs Los Pumas 31, en Valparaíso

16/09/1951 Los Pumas 13 vs Chile 3, en Buenos Aires

18/10/1958 Chile 0 vs Los Pumas 14, en Santiago

07/10/1961 Los Pumas 11 vs Chile 3, en Montevideo

22/08/1964 Los Pumas 30 vs Chile 0, en San Pablo

27/09/1965 Chile 11 vs Los Pumas 23, en Santiago

30/09/1967 Los Pumas 18 vs Chile 0, en Buenos Aires

12/10/1969 Chile 0 vs Los Pumas 54, en Santiago

11/10/1971 Los Pumas 20 vs Chile 3, en Montevideo

21/10/1973 Los Pumas 60 vs Chile 3, en San Pablo

28/09/1975 Los Pumas 45 vs Chile 3, en Asunción

30/10/1977 Los Pumas 25 vs Chile 10, en Tucumán

06/10/1979 Chile 15 vs Los Pumas 34, en Santiago

16/07/1983 Los Pumas 46 vs Chile 6, en Buenos Aires (CASI)

19/09/1985 Los Pumas 59 vs Chile 6, en Asunción

03/10/1987 Chile 9 vs Los Pumas 47, en Santiago

10/10/1989 Los Pumas 36 vs Chile 9, en Montevideo

15/08/1991 Chile 6 vs Los Pumas 41, en Santiago

11/10/1993 Los Pumas 70 vs Chile 7, en Buenos Aires

30/09/1995 Chile 3 vs Los Pumas 78, en Santiago

04/10/1997 Los Pumas 50 vs Chile 10, en Mendoza

10/10/1998 Chile 17 vs Los Pumas 25, en Santiago

16/11/2000 Los Pumas 18 vs Chile 16, en Montevideo

17/11/2001 Chile 23 vs Los Pumas 42, en Santiago

04/05/2002 Los Pumas 57 vs Chile 13, en Mendoza

30/04/2003 Los Pumas 49 vs Chile 3, en Montevideo

25/04/2004 Chile 3 vs Argentina 45, en Santiago

08/05/2005 Provincias Argentinas 48 vs Chile 13, en Buenos Aires (Monte Grande)

1º/07/2006 Chile 13 vs Los Pumas 60, en Santiago

04/08/2007 Los Pumas 70 vs Chile 14, en Buenos Aires (CASI)

15/12/2007 Argentina A 79 vs Chile 8, en San Juan

09/11/2008 Chile 3 vs Argentina 71, en Santiago

20/05/2009 Jaguares (Argentina) 89 vs Chile 6, en Montevideo

23/05/2010 Chile 9 vs Argentina 48, en Santiago

22/05/2011 Argentina 61 vs Chile 6, en Iguazú

26/05/2012 Chile 6 vs Argentina 59, en Santiago

1º/05/2013 Argentina 85 vs Chile 10, en Montevideo

24/05/2014 Chile 12 vs Argentina 73, en San Carlos de Apoquindo

08/03/2015 Argentina XV 64 vs Chile 0, en Montevideo (URU Cup)

13/02/2016 Argentina XV 52 vs Chile 15, en San Juan

04/06/2016 Chile 12 vs Argentina XV 87, en Santiago

18/02/2017 Chile 10 vs Argentina XV 45, en Talcahuano

03/06/2017 Chile 15 vs Argentina XV 31, en Santiago

12/02/2018 Argentina XV 57 vs Chile 12, en Ushuaia

23/01/2019 Argentina XV 47 vs Chile 14, en Buenos Aires

09/03/2019 Chile 10 vs Argentina XV 85, en Maipú (Chile)

18/05/2019 Argentina XV 55 vs Chile 3, en Tucumán

17/10/2020 Argentina XV 25 vs Chile 24, en Montevideo

15/09/2021 Chile 25 vs Argentina XV 24, en San Carlos de Apoquindo

05/08/2023 Chile 26 vs Argentina XV 28, en Antofagasta

26/08/2023 Chile 13 vs Argentina XV 40, en Temuco