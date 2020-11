El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, realizó un exigente entrenamiento en el Leichhartd Oval de Sidney, con la mente puesta en el segundo compromiso del equipo ante Australia, en el Tres Naciones, el próximo sábado.



En la práctica se trabajó en todo lo referente al contacto y tackles en donde prevaleció la fuerza y contundencia que tanto contribuyó el pasado sábado para concretar el histórico triunfo ante los All Blacks de Nueva Zelanda por 25 a 15.

Los Pumas, que en principio no presentaron lesionados tras el juego con All Blacks, iniciaron la cuenta regresiva para el juego ante los Wallabies en el McDonald Jones Stadium, en Newcastle, este sábado desde las 5.45 de Argentina.



Con la victoria, Los Pumas ascendieron del décimo al octavo puesto en el ranking de la World Rugby, mientras que los All Blacks volverán al tercer lugar que ocuparon en dos oportunidades, en 2003 y 2019, la peor ubicación en su historia, ahora superado por Sudáfrica e Inglaterra.



Por su parte, Australia, que en el Tres Naciones perdió el primer partido y luego ganó el segundo, ambos ante Nueva Zelanda, se prepara para el juego contra Argentina, sin olvidar que el australiano Michael Cheika es asesor externo de Los Pumas.

El segunda línea Ned Hanigan señaló: "Cheika le dará a Argentina una "ventaja" contra nosotros, él es muy motivador y obviamente conoce muy bien el rugby australiano y entrenó a muchos jugadores de nuestro equipo".



Argentina y Australia se enfrentaron en 32 ocasiones, con seis triunfos de Los Pumas, un empate y 25 victorias australianas.