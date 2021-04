Después de lo que fueron las llegadas de Facundo Campazzo a Denver Nuggets y Gabriel Deck a Oklahoma City Thunder, el básquet argentino podría recibir otra gran noticia luego de que desde España indiquen que New York Knicks haría un intento de última hora por Luca Vildoza.

Se sabe que el base de Saski Baskonia hace rato está en el radar de la franquicia neoyorquina. Así lo confirmó su representante, Claudio Villanueva: "Es cierto que New York Knicks está siguiendo de cerca a Luca Vildoza, pero él está muy cómodo en Baskonia, tiene un buen contrato y por dos años más. Si no pasa nada, seguirá con ese contrato. La temporada pasada también recibimos una oferta concreta de una franquicia y la rechazamos. Por ahora no hay nada seguro".