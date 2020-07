El vigente campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, planteó la posibilidad de que todos los pilotos se arrodillasen durante el himno nacional de Austria, mostrando su apoyo al movimiento 'Black Lives Matter', surgido en Estados Unidos tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía de Minéapolis.

Formula 1 on Twitter

No todos los pilotos de la parrilla siguieron el ejemplo del británico y algunos de ellos decidieron no arrodillarse (Verstappen, Giovinazzi, Sainz, Kvyat, Leclerc y Raikkonen), eso sí, todos vistieron una camiseta negra con la frase: 'End Racism'.

“I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism.”— Charles Leclerc on Twitter Link Charles Leclerc on Twitter

"Creo que lo que importa son los hechos y los comportamientos en nuestra vida diaria en lugar de los gestos formales que podrían considerarse controvertidos en algunos países. No me arrodillaré, pero esto no significa en absoluto que esté menos comprometido que otros en la lucha contra el racismo", había anticipado Leclerc en Twitter.

En este sentido, recordó que los 20 pilotos de la parrilla "están unidos con sus equipos contra el racismo y los prejuicios" y que aceptan "los principios de diversidad, igualdad e inclusión", con los que apoyan "el compromiso de la Fórmula 1 y de la FIA".

“I am very committed to equality and the fight against racism. But I believe everyone has the right to express themself at a time and in a way that suits them. I will not take the knee today but respect and support the personal choices every driver makes #WeRaceAsOne #EndRacism”— Max Verstappen on Twitter Link Max Verstappen on Twitter

Minutos después, Verstappen anunció la misma decisión. "Estoy muy comprometido con la igualdad y la lucha contra el racismo. Pero creo que todos tienen el derecho de expresarse a la vez y de la manera que más les convenga. Hoy no me arrodillaré, pero respetaré y apoyaré las decisiones personales de cada piloto", explicó el holandés.