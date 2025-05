En una entrevista con Fabián Torres para el ciclo Los 60 del 10, el defensor campeón del mundo en 1978 abrió su corazón y repasó su vida dentro y fuera de la cancha. Hoy, tras su partida, ese testimonio se vuelve un legado invaluable.

Con la humildad de los grandes, Luis Adolfo Galván recordó su paso por la selección argentina que conquistó el Mundial 1978. No sólo fue parte del equipo que tocó el cielo en el Monumental el 25 de junio, sino que además fue distinguido con el premio al juego limpio, un reconocimiento que no suele llevarse un marcador central.

“Fue el mejor premio, además de la medalla”, rememoraba Galván, con orgullo y emoción. A lo largo de la charla, destacó la unión del grupo, la sabiduría de Menotti para dejar que los jugadores hicieran su juego sin imponerles roles nuevos, y hasta revivió la dolorosa pero respetuosa decisión de dejar afuera a un joven Diego Armando Maradona.

“En el 82 quisimos hacer nuestro juego, sin escuchar tanto al técnico”, confesó, marcando una diferencia clave con aquel equipo que en el 78 priorizó el conjunto por sobre las individualidades.

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando recordó su regreso a Córdoba tras ser campeón del mundo. Volvió a vestir la camiseta de Talleres y jugó casi en secreto un partido por la Liga Cordobesa ante Huracán en barrio La France: “Nadie sabía que jugaba. Cuando me vieron, me tocaban, me saludaban. Fue inolvidable”.

¨Tenía que ir ahí al costado del alambre a saludarlos”.

¨Yo le debo muchísimo a Córdoba, por todo lo que he sido como jugador y persona, tuve la suerte de jugar en Belgrano y en Talleres y de salir campeón del mundo con la selección argentina¨.

La entrevista fue realizada y publicada hace ya dos años, dentro del ciclo especial Los 60 del 10 emitido por Canal 10, que reunió testimonios de personalidades de Córdoba y Argentina. En aquel encuentro, Galván habló con la claridad, humildad y calidez que lo definieron. Escucharlo en primera persona cobra hoy, más que nunca, un valor irremplazable: es la palabra viva de un campeón, de un símbolo del fútbol de Córdoba, y de un hombre que siempre prefirió hablar con hechos dentro y fuera de la cancha.