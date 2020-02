Alexis Mac Allister reveló los motivos por los que dijo adiós al Xeneize, donde brilló en el último semestre.

“Tuve varias charlas con Riquelme y mi principal posición fue quedarme. En ese lapso en que digo que quiero quedarme pasaron cosas que no me gustaron para nada y por eso tomé la decisión con mi familia de irme”, confesó Alexis, que partirá mañana rumbo al Reino Unido junto a Carlos, su padre y representante.

Según su versión, Riquelme lo llamó molesto y le recriminó que su papá estaba hablando demasiado y que quería hacer un nexo entre el club inglés y Boca. Fue allí cuando él le argumentó que a Boca le correspondía responderle un mail al Brighton, que había mostrado interés en llevárselo en este mercado: “No podés no atenderlo. Podés decirle que no, que sí o hacer lo que quieras. Mi papá se estaba encargando de eso nada más, de que hubiera respuesta por respeto al club que puso 10 millones de dólares por mí”.

Mac Allister contó que Riquelme, algo enojado, le preguntó qué sería de su futuro y él le respondió que quería quedarse en Boca. Román entonces se mostró a gusto porque lo tenían en cuenta junto al cuerpo técnico, pero a las pocas horas... “Me enteré de que Boca había mandado un mail diciendo que yo no iba a Inglaterra pero que si el Brighton ponía un millón de dólares, me liberaban. Ahí sentí que no me valoraron, que no era importante o que no querían que me quedara. Hablé con mi familia y tomé la decisión de irme”.

Vía Infobae

