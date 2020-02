"No me interesa una plaqueta, no me interesa que me reciban. Total la calle dice otra cosa". El domingo pasado los hinchas de Boca ovacionaron a Maradona en el partido ante Godoy Cruz.

Todo comenzó cuando el presidente, Jorge Ameal, dijo que Boca no tenía planeado ningún homenaje para Maradona. Las palabras del dirigente generaron una gran grieta en el hincha. Luego, desde el departamento de prensa del club aclararon que sí iban a entregarle un reconocimiento al Diez.

Hay mucha polémica porque en el medio también está Juan Román Riquelme, ídolo máximo de Boca y actual vicepresidente segundo. Los dos Diez están peleados desde 2009 y la relación se encuentra totalmente estancada.

Maradona criticó a Riquelme cuando le preguntaron por el tema del homenaje: "No renuncié nunca a la Selección. No falté a ningún partido en Boca. No falté a ningún entrenamiento".