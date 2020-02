La presencia de Maradona en el Gigante de Arroyito generó grandes expectativas sobre lo que iba a suceder. El DT del Lobo también estaba a la espera del trato que iba a recibir, tanto de la hinchada canalla como de los jugadores.

Sin embargo, un jugador del auriazul trató a Maradona como si fuera un director técnico más. Marco Ruben estaba hablando con el arquero de Gimnasia, Fatura Borun, cuando el Diez le pasó por al lado y el delantero no se inmutó. Ante ello y según fuentes cercanas, Maradona se acercó y mantuvieron un breve diálogo.

“Marco Ruben ¿qué pasa que no me saludas?”, le dijo el Diez. Ruben, mientras continuaba con su recorrido, le dio la mano y contestó “Ah! Hola Diego”. Maradona ante el gesto indiferente le respondió: “¿Qué pasa? ¿Cocca no te deja?”. “Naaa, no pasa nada”, expresó el delantero para finalizar la conversación.