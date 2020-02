Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate, aseguró hoy en conferencia de prensa que tiene un plantel con una competencia sana, ya que “no hay problemas de ego ni de cartel, no hay enojos por no jugar, por eso es más fácil elegir”.



“El que no juega siempre quiere jugar y está bien, pero la competencia es muy sana. No hay enojos porque sería una falta de respeto al que juega y los valores humanos del plantel me hacen mucho más fácil decidir quien juega”, expresó.

El Millonario enfrentará a Defensa y Justicia este sabado por la fecha 22 y acaricia el campeonato.

Respecto al equipo, el "Muñeco" aseguró que "no lo tiene definido", ya que espera la evolución de Martínez Quarta y Paulo Díaz. "Es probable que juegue Scocco por Borré", aseveró.



Probable formación: Armani, Díaz o Martínez Quarta, Rojas y Pinola; Montiel, Pérez y Casco; De la Cruz e Fernández; Scocco y Suárez.