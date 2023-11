Marcelo Gallardo aceptó la oferta para dirigir a Al-Ittihad, uno de los equipos que animan la cada vez más trascendente liga de Arabia Saudita, en detrimento de los pronósticos que lo situaban conduciendo algún club de los principales torneos de Europa, tras el final del exitoso vínculo de ocho años con River. Con el transcurrir de las horas, el rumor se convirtió en veraz y Gallardo apareció este sábado en el aeropuerto de Ezeiza para embarcarse rumbo a su nuevo destino.

El Muñeco, que tendrá entre sus dirigidos nada menos que al francés Karim Benzema, habló con la prensa y explicó las razones de haber elegido trabajar en el conjunto árabe, teniendo en cuenta que en los últimos meses se lo había vinculado a varios equipos de Europa, entre ellos Sevilla y Olympique de Marsella, como posible técnico.

“Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal. Fue un sentir. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar donde está todavía con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza, algo diferente. Eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar. En ese sentido, me embarqué en este desafío lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, señaló Gallardo ante los micrófonos apostados en el aeropuerto.

Según cuenta Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases, Gallardo firmó un contrato que lo une a Al-Ittihad hasta junio de 2025, con opción para renovarlo por dos temporadas más. Muñeco se mostró entusiasmado en un plantel que cuenta, entre otros, con el Balón de Oro Karim Benzema. Sobre eso, sonrió y dijo: “Son jugadores que tienen muchísima trayectoria, esperemos encontrarnos en estos días y charlar un poquito”.

Pareció largo el parate de Gallardo, luego de la decisión de no continuar en River, a fines de 2022. Pero él se toma con calma: “Fue un lindo año, disfrutando de otras cosas de la vida, fuera del fútbol. Fueron muy lindos aprovecharlo como lo aproveché. Estuvieron bien, la pasé muy bien. Estuve un año quieto, así que activarme nuevamente con entusiasmo es lo que espero hacer y desde ya que estamos con muchísimo entusiasmo y ganas de poder vivir esta experiencia que es totalmente diferente a todas. En ese sentido, estoy contento”.

La relación entre Gallardo y Arabia Saudita tuvo un capítulo a principios de este año, cuando el Muñeco fue a dirigir a un combinado de futbolistas de esa liga en un amistoso ante PSG. En aquella oportunidad, se dio el gusto de ser el entrenador de Cristiano Ronaldo, nada menos.

Mundial de Clubes a la vista

Lo más importante en el horizonte de Al-Ittihad es nada menos que el Mundial de Clubes 2023. El martes 12 de diciembre jugará la fase preliminar contra Auckland City de Nueva Zelanda y, en caso de avanzar, se medirá tres días más tarde con Al-Ahly, de Egipto, por los cuartos de final. Si todo marcha bien, espera Fluminense el lunes 18. “En poco tiempo tenemos un desafío con el Mundial de Clubes que también nos pone a prueba ya rápidamente, así que eso está bueno”, señaló Gallardo.