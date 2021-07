Marco Ruben dio positivo de coronavirus

Baja sensible para el Canalla de cara al debut en el torneo local el próximo lunes. La página oficial de Central anunció este sábado que el delantero Marco Ruben dio positivo de Covid-19 y no sólo no podrá jugar la revancha del jueves próximo con Deportivo Táchira de Venezuela en el Gigante de Arroyito por los octavos de final de la Copa Sudamericana, sino que se perderá varios encuentros del torneo local.

"Informamos que en el día de hoy se realizaron los testeos PCR Covid-19 dando como resultado positivo a nuestro jugador Marco Ruben, quien ya se encuentra aislado y con el seguimiento del Departamento Médico del plantel profesional", informó esta tarde Central en sus cuentas oficiales de las redes sociales.

fuente: elciudadanoweb.com