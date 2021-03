El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, garantizó que la Copa América 2021, organizada conjuntamente entre Argentina y Colombia, "no corre ningún riesgo" de realización por la pandemia de coronavirus.



El funcionario desligó la concreción de esa competencia de la reciente suspensión de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en marzo, algo decidido por la resistencia de los clubes europeos de ceder sus jugadores debido a las trabas migratorias por la situación sanitaria mundial.



"La Copa América no corre ningún riesgo. Es un evento que nos entusiasma mucho porque, de llegar a su realización con una buena situación sanitaria, vamos a poder tener público y eso sería un impacto económico importante para el país", aseguró en diálogo con la radio online FutuRöck.



La Copa América Argentina-Colombia debió disputarse el año pasado pero fue aplazada por la pandemia y se jugará del 11 de junio al 10 de julio de 2021. El partido inaugural será en el estadio Monumental de Buenos Aires y la final en el Metropolitano de Barranquilla.



Por otra parte, Lammens condicionó la vuelta de los hinchas al fútbol argentino a la aprobación de las autoridades sanitarias nacionales y, en esa línea, adelantó que esta semana mantendrá una charla con la ministra del área, Carla Vizzotti.



"Creería que pueden estar dadas las condiciones para la vuelta del público a los estadios pero aguardo lo que digan las autoridades sanitarias. Quiero ser respetuoso con eso. El regreso, eventualmente, sería gradual y con distanciamiento social", explicó.



"La prioridad del Gobierno Nacional es que arranquen las clases y las fábricas estén abiertas. Una vez que eso funcione con normalidad, veremos qué pasa con los eventos masivos", abundó.



Finalmente, el ministro valoró el convenio entre el Gobierno y las empresas privadas licenciatarias de los derechos televisivos de la Liga Profesional de Fútbol para la vuelta de los partidos gratuitos a la pantalla de la TV Pública.



"Fue una enorme alegría que los argentinos y argentinas puedan nuevamente ver estos partidos por la TV Pública. Hicimos una negociación inteligente, el Gobierno Nacional no pone dinero por estos dos partidos por fecha", destacó.



"Esta semana vamos a tener más reuniones porque la idea es se transmitan más partidos", concluyó en relación a un posible acuerdo con Turner, propietaria del 50 por ciento de los derechos.