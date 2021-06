Mayweather no pudo noquear al youtuber Logan Paul

Floyd Mayweather Jr., uno de los grandes campeones de la historia se enfrentó en combate de exhibición en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida) ante el youtuber Logan Paul con escasa experiencia sobre los cuadriláteros.

Se esperaba una victoria fácil del ex púgil de 44 años, el youtuber aguantó los ocho asaltos y al no haber jueces, no hubo ganadores ni perdedores. Aunque el ex boxeador demostró ser mejor entre las cuerdas, no pudo derribar a su oponente. ¡Inédito! pero Floyd se llevó 100 millones de dólares.