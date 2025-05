Messi apuntó contra el arbitraje en la MLS tras la derrota ante Orlando

Luego de la caída por 3 a 0 de Inter Miami frente a Orlando City por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi se refirió con dureza al desempeño arbitral. En declaraciones a la transmisión oficial, el rosarino dejó entrever su malestar no solo por una jugada puntual del clásico de Florida, sino por lo que considera una serie de fallos repetidos en las últimas fechas.

“Creo que hoy hicimos una gran primera parte. Estábamos atacando, creando situaciones… Ellos no podían salir”, evaluó. Sin embargo, el capitán del equipo que dirige Javier Mascherano enfocó su crítica en una acción específica que derivó en el primer gol del rival.

“Fue una jugada rara, donde un jugador de ellos le da un pase al arquero. El referí me dijo que no sabía la regla, que no lo había entendido… Y, bueno, de ahí vino un pelotazo y vino el gol”, explicó. El tanto al que hace referencia se dio a los 43 minutos del primer tiempo y fue obra del colombiano Luis Muriel, tras un rechazo largo del arquero Pedro Gallese.

Messi aseguró que no busca justificar la derrota, pero insistió en la necesidad de revisar el nivel del arbitraje en la liga. “No son excusas, pero siempre pasa algo. Creo que la MLS tendría que mirar un poquito más el tema de los árbitros”, señaló.

El encuentro fue dirigido por Guido González Jr., pero el argentino también recordó un episodio reciente con Joe Dickerson, árbitro del empate 3 a 3 ante San José Earthquakes. En ese encuentro, Messi tuvo un cruce subido de tono al reclamar una infracción en el borde del área en tiempo de descuento. Terminó amonestado y debió ser contenido por sus compañeros para evitar la expulsión.

Inter Miami atraviesa un momento irregular: sumó cinco derrotas en sus últimos siete compromisos, incluyendo encuentros por la MLS y la Copa de Campeones de Concacaf. Actualmente, se ubica sexto en la Conferencia Este con 22 puntos en 13 partidos.

“No es fácil perder otro partido, veníamos de una mala racha. Pero hay que seguir trabajando y pensar en lo que viene”, indicó el futbolista. El próximo compromiso del equipo será ante Philadelphia Union, líder de la conferencia con 29 unidades en 14 presentaciones.

Messi también remarcó la necesidad de que el grupo se mantenga unido en este tramo complicado: “Ahora se va a ver si somos un equipo de verdad. Cuando todo va bien es fácil, pero en los momentos difíciles es cuando más unidos tenemos que estar”.