El sábado por la tarde, Barcelona jugó su primer amistoso de pretemporada con victoria 3-1 sobre el Nástic mientras aguarda por su debut en La Liga de España que será recién ante Villarreal por la tercera fecha. Lionel Messi fue titular.

Messi, que disputó los primeros 45 minutos y luego fue reemplazado por el entrenador Ronald Koeman, tuvo un cruce con Javier Ribelles, futbolista del equipo de Tarragona.

"Yo tenía claro que no podía girar Messi, porque sino estás complicadísimo. En una de esas recibe de espaldas y le voy con todo. Dejó el balón, se dio vuelta y me dijo: '¿Qué hacés, boludo? Dejá de darme patadas', y yo me quedé sorprendido y le respondí que es el mejor y le tengo que dar patadas para que no gire", reveló en una entrevista con El Chiringuito.