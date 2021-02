La prensa catalana afirmó que Lionel Messi está "cansado" de que lo vinculen con el equipo multimillonario París Saint Germain.

La aclaración del diario "Sport" llega luego de los dichos del atacante y extremo argentino Ángel Di María, quien había admitido que "su llegada estaba cerca y había muchas chances de que se concrete".

Por ahora Messi se enfoca en el Barcelona. Allí debe finalizar su contrato con el 30 de junio de 2021, aunque la pulga aún se recupera del impacto mediático que implicó la decisión de no renovar su contrato allí por las diferencias con el ex presidente del club catalán, Josep Bartomeu. A eso hay que agregarle las versiones sobre su partida al PSG aumentaron en las últimas horas.

"Messi está cansado de los rumores que lo vinculan al PSG. El argentino adelantó hace unas semanas que no tomará ninguna decisión sobre su continuidad hasta que finalice la temporada y que está enfocado únicamente en el Barcelona", publicó el periódico deportivo catalán Sport.

"Esas declaraciones de Di María son para calentar el ambiente, nada más", le respondió el DT del Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman.

Si bien aún no hay nada oficial, el astro argentino no vería con malos ojos incorporarse al club parisino que es dirigido por el argentino Mauricio Pochettino y además de Di María, juegan sus compatriotas Leandro Paredes y Mauro Icardi. Además allí se encuentra su ex compañero Neymar, quien podría ser un factor clave para su incorporación.