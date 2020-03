La familia Agnelli, propietaria de la Scuderia Ferrari, anunció una importante donación de 10 millones de euros para la lucha contra la crisis por la pandemia de coronavirus en Italia, que después de China es el segundo país más golpeado con más de 2.500 víctimas fatales.

The Agnelli family donates 10 million euros in support of the Covid-19 crisis. Ferrari, together with other companies from the EXOR Group, source and provide urgently needed medical equipment. Ferrari, EXOR and the Agnelli family united against Coronavirus.