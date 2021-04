La serie se emitirá a finales de este 2021 en más de 240 países. Los actores que interpretan al ’10′ a lo largo de sus distintas etapas son los argentinos Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt.

La producción fue filmada en Argentina, España, México, Italia y Uruguay. Alejandro Aimetta es el productor ejecutivo, guionista y director de los episodios rodados en Sudamérica. Como guionistas, además de Aimetta, figuran Guillermo Salmerón y Silvia Olschansky.

Los episodios situados en España e Italia están dirigidos por el español Roger Gual y el italiano Edoardo De Angelis.

Muestran la vida del astro desde la adolescencia hasta la adultez. Sin embargo la polemica no se hará esperar, ya que su ex esposa Claudia Villafañe no sería muy favorecida, ya que el guion fue aprobado por el propio Maradona, en medio de la pelea que tenia con ella.