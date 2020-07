Los 25 goles de Messi en la Liga

1. Tiro libre vs. Sevilla (4-0)

2. De zurda, ante Eibar (2-0)

3. Golazo de tiro libre vs. Valladolid (4-1)

4. Bombazo de zurda, también vs. Valladolid (4-1)

5. De penal, abriendo la derrota vs. Levante (1-3)

6. Otra pena máxima, vs. Celta (5-1)

7. Primer tiro libre vs. Celta (5-1)

8. Otro tiro libre vs. Celta y hat-trick (5-1)

9. Golazo para ganarle al Atlético en Madrid (1-0)

10. Lindo gol de afuera vs. Mallorca (5-2)

11. Otro zurdazo casi calcado vs. Mallorca (5-2)

​12. Completó el hat-trick vs. Mallorca (5-2)

13. De afuera del área, contra el Alavés (4-1)

14. Primero del 2020 y derecha vs. Granada (1-0)

15. Golazo con caño y picándola vs. Eibar (5-0)

16. Zurdazo cruzado y segundo vs. Eibar (5-0)

17. De rebote marcó el tercero vs. Eibar (5-0)

18. Completó el póquer amagando y definiendo vs. Eibar (5-0)

19. De penal, contra Real Sociedad (1-0)

20. Vs. Mallorca, golazo de derecha y el primero tras la vuelta (4-0)

21. Otra pena máxima, vs. Leganés (2-0)

22. También de penal, vs. Atlético y el 700 en su carrera (2-2)

23. De tiro libre, contra Osasuna (1-2)

24. De zurda, dejando sentado al arquero de Alavés (5-0)

25. El último, empujando de zurda vs. Alavés (5-0)

Vía Ole