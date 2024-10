¿Colapinto a Red Bull? Un rumor que crece en el paddock

Franco Colapinto, el prometedor piloto argentino de la Fórmula 1, es el centro de un rumor que ha tomado fuerza en los últimos días: se dice que Red Bull le habría ofrecido un asiento para la próxima temporada. Sin embargo, hasta el momento no hay nada oficial. Según el periodista italiano Roberto Chinchero, la propuesta estaría en manos de Colapinto, pero su salida de Williams no es sencilla.

El director del equipo Williams, James Vowles, abordó la situación en una reciente conferencia, donde se le preguntó específicamente sobre posibles conversaciones con Helmut Marko, responsable de la elección de pilotos en Red Bull. Vowles respondió con cautela: “Es una pregunta muy atrevida, pero como puedes imaginar, si estás en una negociación sensible, no dices nada públicamente. No puedo realmente responder a eso”.

Esta respuesta evasiva alimenta aún más las especulaciones sobre un posible vínculo de Colapinto con Red Bull, en un contexto donde las oportunidades para los jóvenes pilotos son limitadas y muy competitivas.

Aunque Colapinto ha dejado una impresión notable en su breve paso por la Fórmula 1, sumando puntos en carreras desafiantes como Azerbaiyán y Estados Unidos, la alineación de Williams ya está completa para la próxima temporada con Alex Albon y Carlos Sainz. Esto deja al piloto argentino en una posición incierta, ya que su futuro en la categoría depende de las negociaciones y la disponibilidad de asientos.

Mientras tanto, Red Bull estaría considerando integrar a Colapinto en su estructura, posiblemente en AlphaTauri, si se concretan cambios en la alineación actual. Sin embargo, cualquier avance en esta dirección dependerá de la situación contractual de los pilotos en Red Bull y de las decisiones que se tomen en las próximas semanas.

La atención sobre Colapinto continúa creciendo, y la comunidad de la Fórmula 1 estará atenta a cualquier novedad sobre su futuro.