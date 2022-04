Agustín Canapino se impuso en el TC2000 de Bahía Blanca

Agustín Canapino se encargó de ponerle el moño a un fin de semana soñado en la vuelta del TC2000 a Bahía Blanca, luego de arrasar con la actividad correspondiente a la segunda fecha del campeonato argentino. El arrecifeño, vencedor de la prueba Sprint el sábado, hizo doblete al imponerse con su Chevrolet Cruze en la final.

La final tuvo cuatro líderes; comenzando con Leonel Pernía (Fluence) al comando de las acciones. Vueltas más tarde, Bernardo Llaver (Cruze) y Julián Santero (Corolla) dejaron rápidamente atrás a Pernia, al tiempo que Canapino, daba cuenta de Facundo Ardusso (Civic) y Jorge Barrio (Corolla). Al cumplirse la novena vuelta, el abandono del bonaerense Franco Vivian (Citröen C4 Lounge) a la salida de la curva 1 motivó la salida del auto de seguridad.

Relanzada la prueba, Santero, a pesar de los kilos de lastre, fue decididamente al ataque de Llaver. Este aguantó a su coprovinciano, pero no así a Canapino, su compañero de escuadra, quien vueltas más tarde, con el plus de rendimiento administrado durante la primera mitad de carrera, no tuvo inconvenientes en acceder al liderazgo.

De allí en más, Canapino marcó el ritmo hasta el banderazo a cuadros, que lo coronaría por 27ª vez como vencedor en la especialidad. El piloto tetracampeón de Turismo Carretera completó 32 vueltas al circuito número Nº 2 del autódromo Ezequiel Crisol, en un tiempo de 41m38s594/1000.

El campeonato, cumplidas dos fechas, es liderado por Santero, que suma 68 unidades. Detrás, a siete puntos, marcha Pernía. Luego se ubican Canapino (a 20), Llaver (a 21), y Ardusso (a 34).

La tercera fecha de la temporada 2022 del TC2000 será el 1° de mayo en escenario a confirmar.