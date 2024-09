El halago que recibió de un experimentado piloto, Franco Colapinto

Franco Colapinto (Williams) realizó una muy buena maniobra en la largada del Gran Premio de Singapur, en el circuito callejero nocturno de la Marina Bay. El pilarense arrancó en la 12a. posición y, de inmediato, escaló tres posiciones, quedando noveno. La acción, en un circuito estrecho, tuvo mucho valor y generó el asombro de propios y extraños.

De hecho, una figura como el mexicano Sergio “Checo” Pérez fue elogioso del pilarense. La acción de Colapinto le permitió quedar por delante del experimentado piloto de Red Bull, que intentó superarlo una y otra vez sin resultados. Allí fue cuando la transmisión oficial mostró un extracto de la conversación por radio de Pérez con su equipo.

“Es muy bueno. Difícil de pasar Colapinto” , expresó Checo Pérez (34 años, nacido en Guadalajara), respecto del argentino. Un mensaje que fue copiado por el equipo de Red Bull.

Tras finalizar 12° en la clasificación del Gran Premio de Singapur y no lograr pasar a Q3, ayer Colapinto no había ocultado su sensación agridulce. “Estoy un poco frustrado por no haber entrado, después de haber estado tan cerca... Cometí algunos pequeños errores, el DRS (el reductor de resistencia aerodinámica) no entró a tiempo en la recta. Hay que seguir trabajando, creo que tengo un buen auto para la carrera. Tenemos buen ritmo. Vamos a ir a buscar puntos”, expresó el joven piloto de Williams. Sin embargo, rápidamente pudo acomodar su posición en el difícil circuito nocturno.

El Gran Premio de Singapur es sumamente exigente. “Es como estar en un sauna durante dos horas”, dijo en ESPN el expiloto Cochito López, respecto de las condiciones climáticas allí, con un porcentaje de humedad altísimo que hace perder entre tres y cuatro kilos durante la carrera. En el momento de la carrera la temperatura es de 29 grados con un 80% de humedad.