El presidente de Toyota, “Morizo” Toyoda manejó un GR Yaris a hidrógeno con Juha Kankkunen de copiloto en el Rally de Bélgica

El Yaris H2 fue desarrollado por Toyota Gazoo Racing: cuenta con un motor turbo 1.6 L de 3 cilindros que entrega 261 CV de potencia y es alimentado por hidrógeno. Posee modificaciones mínimas respecto al estándar, y tiene el mismo hardware de reabastecimiento que el Mirai.

Al motor original del Yaris hubo que realizarle pequeños ajustes mecánicos para que pueda competir con esta nueva fuente de energía: se fortaleció el bloque del motor (porque el hidrógeno explota de una forma más violenta que el combustible), se le cambiaron las válvulas y se mejoró el sistema de inyección.

Como antecedente, Toyota probó la tecnología de combustión de hidrógeno durante varios meses en un Corolla ligeramente modificado, con una versión alimentada por hidrógeno teniendo como base el motor turbo 1.6 de tres cilindros del GR Yaris. El año pasado, el fabricante líder mundial inscribió un Corolla de carreras en un campeonato en Japón que utilizó este elemento químico como combustible. Participó en la serie de carreras Super Taikyu de Japón y las 24 horas de Fuji 24.

Para la ocasión tuvo a una tripulación de renombre. El gran jefe de la marca Akio Toyoda, que toma el seudónimo de "Morizo" cuando se alinea en competición, y el tetracampeón del mundo finlandés Juha Kankkunen, que ganó su último título al volante de un Celica coupé en 1993, precisamente alternaba los roles de piloto y copiloto.

El objetivo, sin embargo, no era competir con las versiones WRC. Este GR Yaris H2 (el código químico del dihidrógeno utilizado como combustible) solo participó en demostraciones en la apertura de tres etapas, antes del paso de los competidores reales.

El pequeño tres cilindros convertido a hidrógeno también se esperaba en la curva en términos de rendimiento, y no defraudó a Juha Kankkunen. “ Proporciona un par sólido, lo que no lo diferencia de un motor de gasolina ”, asegura el “Flying Finn”. El excampeón del mundo confía, por tanto, en el futuro de esta propuesta y afirma: " Porque no emiten CO2, creo que los motores de hidrógeno se convertirán en una de las opciones para lograr la neutralidad de carbono no solo en el mundo del automovilismo, sino también en el de los coches cotidianos. »



Sin embargo, para que se haga realidad, todavía queda un largo camino por recorrer. Particularmente en el campo de la producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno, que plantea muchas dificultades y atrae regularmente la ira de las asociaciones ecologistas.

Pero tras plantearse imponer la transición al 100% eléctrico en 2035, la Unión Europea finalmente dejó una pequeña puerta abierta a las alternativas.