El Rally de España fue para Ogier Y Toyota

Con el triunfó en el RallyRACC - Rally de España, Ogier ayudó a asegurar el título de constructores para Toyota Gazoo Racing. Sébastien Ogier ha derrotado a Thierry Neuville (Hyundai) por 16,4 segundos, ganador en las dos ediciones anteriores. Mientras, Kalle Rovanperä, que estrenaba el título de campeón más joven de la Historia del Mundial de Rallys, ha concluido tercero, a 34,5 segundos de su compañero galo de equipo y predecesor.

El francés encontró velocidad, forma y confianza donde sus compañeros de equipo, incluido el recientemente coronado campeón mundial Kalle Rovanperä, no pudieron. A pesar del resultado, Ogier insiste en que no quería demostrar nada, solo divertirse. “Realmente no tengo nada que probar”, dijo. “Me encanta la competencia contra tipos como Ott [Tänak], Thierry [Neuville] y Kalle; siempre es una gran pelea y esta fue realmente intensa. Me gusta eso, ganar de esta manera es realmente agradable”.

Ogier rindió homenaje a su equipo Toyota, ganador del campeonato mundial, por producir un coche que le quedaba como anillo al dedo, a pesar de que el evento de Salou fue su primer rally de asfalto puro de la temporada.

“Cuando comencé a conducir, el auto era realmente bueno y sentí que podía hacer lo que quisiera con él. Estaba relajado después del viernes por la mañana y luego la velocidad estaba ahí. Me sorprendió un poco, a veces en los últimos años no hemos tenido el mismo tipo de ritmo aquí, pero tal vez sea porque estaba pensando en el campeonato [de pilotos].

"Ahora, podía empujar y realmente disfrutar el auto y eso fue lo que hice".